Milei defende Israel, diz que governo não comete 'excessos' e critica Lula

Milei direcionou as críticas aos presidentes do Chile e do Brasil, Gabriel Boric e Luiz Inácio Lula da Silva, respectivamente. "Acho condenável que eles tenham esse tipo de convicção", disse. Lula chamou a ação de Israel em Gaza de genocídio, enquanto Boric afirmou que a operação militar israelense age como uma "punição coletiva à população civil em Gaza".

O presidente argentino também voltou a criticar a esquerda. "A esquerda nas suas diferentes versões é o cancro da humanidade", ressaltou. "Sem dúvida, os piores presidentes da América Latina por escândalo são os que têm a ver com a ditadura da Venezuela, com o comunismo que Petro quer promover na Colômbia, com o que a Nicarágua tem ou com o que Cuba tem", acrescentou.

Milei chamou Gustavo Petro de "assassino terrorista"

Na mesma entrevista, Milei disse: "Não se pode esperar muito de alguém que foi um assassino terrorista". A declaração foi endereçada ao presidente colombiano Gustavo Petro.

O governo da Colômbia ordenou a expulsão de diplomatas da embaixada da Argentina em Bogotá. Trecho da entrevista havia sido divulgado no dia 27 de março.