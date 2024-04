Brasileiro de 42 anos morre após colidir com paraquedista em salto nos EUA

Brasileiro foi encontrado caído em uma avenida. Serviços de emergência constaram a morte de Giulianno no local.

Segundo paraquedista envolvido na colisão foi atendido no local. Ele sofreu apenas ferimentos leves e não teve o nome divulgado.

Investigação preliminar apontou que Giulianno e o segundo paraquedista colidiram, ainda no ar, informou a polícia nesta terça-feira (2). Não há detalhes sobre o acidente, nem se os dois envolvidos abriram os paraquedas antes de atingirem o solo.

Identificação do paraquedista havia sido mantida em sigilo inicialmente. O Departamento de Polícia de DeLand anunciou ontem que a decisão inicial ocorria enquanto se aguardava a notificação dos familiares da vítima. A rede de televisão CBS News informou que outro paraquedista morreu no Aeroporto Municipal de DeLand, em outubro de 2022, após um pouso malsucedido. A suspeita na época era que o paraquedas da vítima estava com defeito.

Corpo de Giulianno foi encaminhado ao Gabinete Médico Legista do Condado de Volusia. Será realizada autópsia para determinar a causa da morte.

A causa do acidente segue sob investigação das autoridades locais. Não há informações se haverá translado do corpo para o Brasil, nem informações do velório do paraquedista.