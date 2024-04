Drones de longo alcance: Ucrânia usa IA para atingir refinarias de petróleo

Como um dos pontos estratégicos entende-se a enorme indústria de petróleo e gás da Rússia, que, apesar das sanções e dos limites de preços, segue sendo a maior fonte de receita para a economia de guerra de Moscou.

Um dos ataques ocorreu à refinaria Ryazan da Rosneft —considerada uma das maiores da Rússia— e faz parte dos esforços ucranianos no combate.

Basicamente, você pega um modelo com chip e treina esse modelo para identificar a geografia e o alvo para o qual ele está sobrevoando. Quando ele é finalmente implantado, ele é capaz de identificar onde está. Não requer nenhuma comunicação (com satélites), é completamente autônomo. Noah Sylvia, analista de pesquisa do Royal United Services Institute

A precisão sob interferência é possibilitada por meio do uso de inteligência artificial. Cada aeronave tem um computador terminal com dados de satélite e terreno. Os voos são determinados com antecedência com nossos aliados, e as aeronaves seguem o plano de voo para nos permitir atingir alvos com metros de precisão. Fonte não identificada explica à CNN como funciona drone com IA

Os ataques ucranianos às refinarias russas estão fazendo com que os preços do petróleo, no mundo, subam. O petróleo Brent já subiu quase 13% desde janeiro.

Além das refinarias, alguns dos maiores portos russos —responsáveis por cerca de dois terços das suas exportações de petróleo bruto e produtos petrolíferos—, também estariam ao alcance de drones equipados com a IA, relatou a CNN.