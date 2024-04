Ossos no quintal: o caso do empresário suspeito matar 25 e levar vida dupla

Em outubro do ano passado, os restos mortais de Allen Livingston foram identificados após 30 anos. De acordo com o The Guardian, ele desapareceu três anos antes do início das investigações. Já em janeiro deste ano, foram descobertos os restos mortais de Manuel Resendez, que tinha 34 anos quando desapareceu.

Ao todo, foram encontrados quase 10.000 ossos e fragmentos de ossos. Acredita-se que esse número corresponda ao total de 25 vítimas de Baumeister.

Com as descobertas recentes, Jeff Jellison, legista do condado de Hamilton, pediu a parentes de jovens desaparecidos entre meados da década de 1980 e 1990 que enviassem amostras de DNA, segundo a CBS. Pelo menos 30 famílias forneceram amostras.

Ao canal, Jellison disse: "A identificação de Allen Livingston foi o resultado da dedicação de muitos especialistas forenses que trabalharam em colaboração num esforço para identificar quase 10.000 restos mortais humanos recuperados na Fox Hollow Farm."

Ainda de acordo com a People, os restos mortais continuam sendo identificados. O escritório do legista do condado de Hamilton segue trabalhando para dar nomes aos restos mortais das vítimas encontradas na extensa propriedade.

