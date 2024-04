Rússia pode estar envolvida: o que é a misteriosa Síndrome de Havana

Ao todo, em torno de mil pessoas —de diversas nacionalidades— relataram sintomas semelhantes ao governo dos EUA durante visitas a Havana. Casos similares também foram registrados em outros países, como na Rússia, China, Tajiquistão e em alguns países africanos.

A partir de então, curiosos e conspiracionistas acreditavam que essas pessoas tinham sido alvo de um tipo de arma sônica a laser que pudesse causar os problemas de saúde. No entanto, em relatório divulgado no início de 2022, a CIA (Agência Central de Inteligência dos EUA) concluiu que quem sofreu os misteriosos sintomas não foi alvo de uma operação organizada por agentes estrangeiros.

No documento, a CIA ainda não descartava o envolvimento estrangeiro em alguns casos que não tinham sido explicados. Mas "em centenas de outros casos de possíveis sintomas, a agência encontrou uma explicação alternativa e crível", disseram as fontes consultadas pela rede NBC na época.

Antes disso, autoridades dos EUA indicaram que a síndrome poderia ser o resultado de ataques russos com micro-ondas, mas os cientistas expressaram dúvidas sobre a teoria.

O que aconteceu agora

Uma investigação jornalística conjunta entre os jornais The Insider, Der Spiegel e o programa "60 minutos", do canal CBS, associou a Síndrome de Havana à Rússia. Divulgado nesta segunda-feira (1º), o relatório afirma que existem "evidências que sugerem" que o fenômeno é provocado pelo "uso de armas de energia dirigida empunhadas por membros da unidade 29155 (do departamento central de inteligência russo)".