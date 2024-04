Óvnis dos mares? Ex-almirante alerta para objetos 'estranhos' nos oceanos

O risco para segurança marítima dos EUA, já enfraquecida pela nossa relativa ignorância sobre o oceano global, segundo ele;

Uma oportunidade sem precedentes para a Ciência;

E a necessidade de USOs serem elevados a prioridades nacionais de investigação oceânica.

No artigo, ele cita dois casos como exemplos: o primeiro deles envolve uma operação conjunta entre os EUA e Canadá para a remoção de minas no porto de Shelburne, Nova Escócia, em 1960, e documentada no livro "Uma investigação aprofundada dos USOs no Canal Santa Catalina", escrito por Chris Styles. Na ocasião, o autor do livro entrevistou vários mergulhadores da Marinha canadense que participaram do exercício e que disseram ter observado duas embarcações em forma de disco no fundo do mar.

O segundo deles diz a respeito à tripulação de um navio da Marinha dos EUA, que navegava pelo Golfo Pérsico à noite e visualizou uma área luminosa no oceano. Ambos os relatos nunca foram esclarecidos.

Gallaudet afirma ainda que, embora o oceano cubra 71% da superfície da Terra, menos de 25% do fundo do mar foi mapeado. Ele avalia ser "perturbador" o pouco conhecimento sobre domínio marítimo.