Países da América Latina condenam invasão de embaixada mexicana no Equador

O anúncio da concessão de asilo a Glas aconteceu um dia depois que o governo do Equador declarou "persona non grata" a embaixadora mexicana Raquel Serur e ordenou sua saída do país.

A Convenção de Viena estabelece que as embaixadas são territórios invioláveis.

Repercussão na América Latina

A OEA (Organização dos Estados Americanos) repudiou a ação do governo equatoriano. Em nota, a Secretaria-Geral da entidade afirmou que "rejeita qualquer ação que viole ou coloque em risco a inviolabilidade das instalações das missões diplomáticas" e pede uma reunião do seu Conselho Permanente.

A Secretaria-Geral da OEA apela ao diálogo entre as partes para resolver as suas diferenças, considerando necessária uma reunião do Conselho Permanente para abordar a questão, com base nos princípios consagrados no direito internacional.

OEA em nota

O governo brasileiro, por meio do Itamaraty, também condenou o ato "nos mais firmes termos". "A ação constitui clara violação à Convenção Americana sobre Asilo Diplomático e à Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas", afirmou o órgão, por meio de nota.