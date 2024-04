Mulher que vivia deitada por condição rara anda pela 1ª vez após cirurgia

Uma mulher de 34 anos, que vivia deitada por conta de uma doença rara, caminhou pela primeira vez após cirurgia pioneira na Espanha.

O que aconteceu

Melanie Hartshorn é portadora da síndrome de Ehlers-Danlos, também conhecida como "síndrome do homem elástico". A condição afeta o tecido conjuntivo, resultando no deslocamento das articulações e causando potencialmente a ruptura de vasos sanguíneos.

No caso dela, havia o risco de "ruptura do pescoço" caso ela ficasse numa posição vertical. Isso poderia acontecer devido ao deslocamento do crânio em relação aos ossos do pescoço, segundo explicou o jornal britânico Daily Mirror.