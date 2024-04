Milei vai aos EUA pela 3ª vez desde eleição e deve se reunir com Elon Musk

Milei ainda receberá homenagem de judeus. O presidente argentino tem um jantar marcado para amanhã (10), em Bal Harbour, onde será homenageado por seus "incansáveis esforços" por Israel. Na quinta (11), Milei se encontrará com o brasileiro Ilan Goldfajn, presidente do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), e participará de uma palestra no Instituto de Políticas Públicas Jack D. Gordon.

Encontro já havia sido antecipado por Milei há poucos dias. Na semana passada, em entrevista à agência Bloomberg, o presidente argentino sugeriu que o encontro com Musk aconteceria "em breve". "Ele será um jogador ativo e terá um papel preponderante na nova Argentina que sai da decadência", afirmou. "A Starlink [empresa de Musk que desenvolve satélites] já está entrando na Argentina".

Musk fez vários acenos a Milei nos últimos meses. Em janeiro, o bilionário elogiou o discurso do presidente argentino no Fórum Econômico de Davos, na Suíça, onde defendeu o capitalismo e disse que o Ocidente está em "perigo". "Boa explicação sobre o que torna os países mais ou menos prósperos", escreveu Musk em sua conta no X, antigo Twitter, do qual também é dono (veja abaixo).

