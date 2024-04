Manifestantes entram em confronto com a polícia em Buenos Aires

As forças federais e a polícia da capital argentina utilizaram balas de borracha e caminhões com jatos d'água. Dois helicópteros sobrevoaram a área. Os manifestantes recuaram e responderam atirando pedras.

Pelo menos doze pessoas foram presas. Os nomes dos detidos não foram divulgados. Oito delas teriam sido presas por atirar pedras, agredir funcionários ou vandalizar carros estacionados. Dois policiais ficaram feridos na ação. Um dos jornalistas da rede local Crónica TV, que trabalhava na cobertura, foi atingido no rosto por uma bala de borracha.

A via foi liberada pela polícia pouco depois do meio-dia. "Todos os dias que tivermos que evacuar, faremos isso. É uma ordem do Chefe de Governo e um sentimento de toda a cidade de Buenos Aires", declarou o Ministro da Segurança de Buenos Aires, Waldo Wolff.

Foi repentinamente, eles desceram [à rua] coordenados, não estavam bloqueando nenhuma artéria até aquele momento. Conversamos com as pessoas que se organizaram e tentaram dialogar, mas elas não quiseram dialogar. Quando começaram a cortar, solicitamos imperativamente que parassem com a violação. Desobstruímos a avenida e agora podemos avançar Waldo Wolff, ministro da Segurança de Buenos Aires

Manifestação foi definida como "Dia Nacional de Luta". Ela foi convocada pela UTEP (União dos Trabalhadores da Economia Popular) e pela Unidade Piquetera.