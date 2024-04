Homem morre esmagado ao tentar remover tronco de 545 kg do quintal nos EUA

Um homem morreu esmagado ao tentar remover parte de um tronco de árvore, de aproximadamente 545 kg, que estava no quintal de sua casa em Portland, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

A esposa do homem acionou o socorro após o marido desaparecer. Entretanto, o morador foi encontrado morto no próprio quintal, esmagado. As informações foram repassadas pelos Bombeiros de Portland à emissora Koin 6, afiliada da rede CBS.

O homem morreu ao tentar remover o que havia restado de uma árvore que havia sido derrubada. Ele usou uma alavanca para cavar um buraco e conseguir realizar o serviço, mas o equipamento falhou e o pedaço de tronco caiu sobre seu corpo.