Motorista bate em prédio nos EUA e mata 1 pessoa após ter carteira negada

O motorista de um caminhão bateu o veículo, propositalmente, em um prédio do Departamento de Segurança Pública do Texas (EUA), nesta sexta-feira (12), após ter a renovação da carteira de habilitação rejeitada. Uma pessoa morreu, segundo a Associated Press.

O que aconteceu

Outras 13 pessoas ficaram feridas, informaram as autoridades locais. O incidente aconteceu na cidade rural de Brenham.

A colisão espalhou destroços no estacionamento do local e deixou um buraco na entrada.