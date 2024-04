EUA derrubam drones iranianos que iam em direção a Israel

Domo de Ferro intercepta drones. O governo de Israel compartilhou um vídeo dando "Graças a Deus" pelo sistema de defesa.

Sirenes soaram em Jerusalém, onde explosões também foram ouvidas. Segundo as forças de defesa de Israel, o aviso sonoro também tocou: no norte e no sul de Israel, na região do Mar Morto, na área de Shomron, e na região de Negev.

Espaço aéreo israelense foi fechado à 0h30 (18h30 em Brasília). O Iraque também anunciou o fechamento temporário do seu espaço aéreo e a interrupção do tráfego. Mais cedo, a Jordânia já havia comunicado a adoção da mesma medida, citando falhas nos serviços de GPS. Depois, o Líbano também suspendeu os voos.

Ataque do Irã

Canal ligado à mídia estatal do Irã confirmou ataque de drones. Segundo a PressTV, a Guarda Revolucionária do Irã — também conhecida como Força Quds, responsável pelas operações militares internacionais iranianas — "lançou extensivos ataques com drones contra alvos em territórios ocupados", termo que o Irã usa para descrever Israel.

