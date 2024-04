Jovem é morto com um tiro na cabeça após discussão em boate na Argentina

Um jovem de 20 anos foi assassinado com um tiro na cabeça em uma boate na cidade de San Justo, em Buenos Aires.

O que aconteceu

Gianfranco Di Luciano acabou sendo baleado por outro jovem, de 19 anos. As informações são do jornal El Clarín. O crime ocorreu na manhã de ontem (14), em um boliche no Woodstock Theatre, local utilizado para recitais e festas privadas, no bairro La Matanza.

Um dos tiros acertou a cabeça de Di Luciano, que foi declarado morto no local, segundo apurou a rede de televisão Telefe.