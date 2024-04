Brasil condena qualquer ato de violência, diz chanceler sobre ataque do Irã

O Brasil condena sempre qualquer ato de violência e conclama sempre o entendimento entre as partes.

Mauro Vieira, sobre ataque do Irã

Sem defender Irã ou Israel, Brasil citou "potencial destrutivo" dos ataques. O Itamaraty lembrou já ter sinalizado a possibilidade de as hostilidades na região se espalharem para países vizinhos, como Cisjordânia, Líbano, Síria, Iêmen "e, agora, o Irã".

O embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, reclamou sobre o teor da nota em entrevista no domingo (14). Ele afirmou que "procurou, mas não achou nenhum tipo de condenação" no comunicado do Itamaraty.

"Fiquei muito desapontado", afirmou Zonshine, em mais uma polêmica em relação ao governo brasileiro. "Acho que, quando há este tipo de ataque, de um país em seu território contra outro país, e o Brasil aceita isso, ou pelo menos não condena, me deixa muito desapontado. Espero que não continuem com este tipo de mensagens."

Vieira recebeu hoje a chanceler argentina, Diana Mondino, no Itamaraty. Os dois trataram da relação bilateral entre os países. À imprensa ela rejeitou a fala do presidente Javier Milei sobre interferir nos processos do bilionário Elon Musk com o STF brasileiro.

"O governo argentino jamais vai interferir no processo de cada país", disse Mondino. No sábado (13), Milei afirmou que ofereceu a Musk "mediação no conflito", após encontro entre os dois.