Risco de guerra? Entenda o que rolou neste fim de semana entre Irã e Israel

No último sábado (13), o Irã lançou dezenas de drones e mísseis contra Israel, aumentando a escalada de violência no Oriente Médio. Por enquanto, não há risco de guerra, porém a situação preocupa, pois envolve dois países com forte poder bélico.

Se você ficou longe do noticiário, aí vai um breve resumo do que aconteceu nesse fim de semana, e como isso se relaciona com a Palestina, que tem sido alvo de ataques desde que o Hamas sequestrou cidadãos israelenses em outubro do ano passado.

O que aconteceu

Irã atacou Israel na madrugada de sábado, pois o consulado iraniano em Damasco (Síria) foi alvo de uma explosão que matou dois líderes militares, em 1º de abril. Israel nunca assumiu a autoria do ataque, mas também não negou.