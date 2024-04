Comitê da Câmara dos EUA divulga relatório e fala em 'censura' no Brasil

O texto diz que o ministro Alexandre de Moraes, com "este novo e extraordinário poder", atacou críticos da direita e da esquerda. O documento cita uma série de medidas de Moraes e coloca o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus apoiadores como vítimas do STF. O comitê também relembra o recente conflito entre o X e o ministro.

A comissão convoca o Congresso dos EUA a reagir a uma suposta censura que também seria promovida pelo governo do democrata Joe Biden. "Sob a administração Biden, as exigências de censura são entregues em reuniões a portas fechadas com ameaças regulamentares implícitas, além da guerra jurídica contra os opositores políticos. Agora, mais do que nunca, o Congresso deve agir para cumprir o seu dever de proteger a liberdade de expressão".

O relatório conta com dezenas de determinações judiciais em anexo, a maioria do STF, para fundamentar a alegação de censura.

Musk x Moraes

O relatório aparece dois dias após o dono do X, Elon Musk, afirmar que a empresa enviou informações sobre as ordens do STF ao Comitê de Assuntos Jurídicos da Câmara dos EUA. Na ocasião, o bilionária também disse que Alexandre de Moraes exige que a plataforma desrespeite leis brasileiras.

O conflito entre Musk e Moraes começou após o empresário atacar o ministro em publicações no X e insinuar que fecharia o escritório da rede no Brasil. O bilionário questionou o ministro do STF do porquê de "tanta censura no Brasil".