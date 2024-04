'Completo pesadelo': EUA simulam guerra entre grandes potências no Ártico

Um exemplo são os satélites que monitoram a atividade ao norte do Círculo Polar Ártico com "pontos cegos", limitando a capacidade do governo americano de rastrear as ameaças.

Além disso, uma parte dos recursos de petróleo e gás que tornam a Rússia uma potência no setor de energia se situa no Ártico, defendida por submarinos nucleares no Mar Branco.

Já a China também informou que o status de "país próximo do Ártico" garante a Pequim o direito de participar da governança da região, já que países asiáticos também estão envolvidos no transporte das commodities pela Rota do Mar do Norte.

O fortalecimento dos laços entre as duas potências, em destaque desde a invasão da Ucrânia, também se manifestou no Ártico. Eles chegaram a enviar uma patrulha naval conjunta que passou perto das Ilhas Aleutas, do Alasca, surpreendendo alguns observadores.

Os EUA provavelmente seriam desafiados por um desses dois governos. A Rússia, ferida, mas recuperando sua força na Ucrânia, obteve uma útil experiência de combate contra um adversário habilidoso, e sua competência está aumentando em áreas como guerra eletrônica, de acordo com Mark Cancian, importante conselheiro do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais.

A China, por sua vez, está ultrapassando os EUA em tecnologias como mísseis hipersônicos, como o Pentágono admitiu. E o simples tamanho de suas forças militares representa uma grande preocupação ao país.