Turista erra salto em piscina natural e bate em rochas nas Ilhas Canárias

Segundo um porta-voz dos serviços regionais de emergência, o turista sofreu vários ferimentos graves em razão de traumas nos membros inferiores. Não há informações sobre o estado de saúde atual do homem — que não teve o nome divulgado.

Assista ao vídeo do acidente abaixo (imagens fortes):

Un hombre de 40 años resultaba herido de gravedad este lunes tras golpearse contra las rocas en El Tancón, en Santiago del Teide



Fue trasladado a un hospital con traumatismos en las extremidades inferiores

Lo veremos en unos minutos en @BDCanariasTV https://t.co/nya3TINtwS pic.twitter.com/R777GvCRI0 -- RTVC (@RTVCes) April 18, 2024

O ponto turístico, que é uma caverna que se estende por baixo das rochas, é tido como altamente perigoso e conta com uma forte correnteza. A caverna é famosa pelas ocorrências de mortes de turistas por afogamento. Visitantes já testemunharam o aparecimento de ondas fortes inesperadamente no local mesmo em dias calmos e ensolarados, além das marés altas encherem a caverna rapidamente, prendendo os nadadores no local.

Uma organização das Ilhas Canárias criada para prevenir acidentes aquáticos escreveu nas redes sociais que o local se tornou "mais uma vez uma notícia trágica pela mais absurda imprudência". O grupo ainda criticou a irresponsabilidade de turistas que arriscam as suas vidas enquanto gravam as ações para as redes sociais. Mensagens de alerta deixadas no local por moradores da região indicam que os turistas não nadem no local — que é conhecido como "paraíso mortal", segundo o The Sun.