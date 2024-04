'Chuva de laboratório' existe? Entenda teoria criada após dilúvio em Dubai

Planejamento e precisão. Na prática da semeadura de nuvens, meteorologistas observam os padrões de precipitação nas nuvens e identificam quais delas podem ser adequadas para "semear". Por isso, pode-se afirmar que a chuva é "criada em laboratório".

Então, drones, pequenos aviões ou helicópteros voam entre as nuvens apontadas liberando partículas de agentes químicos, como o iodeto de prata, nelas. Com essa intervenção, o vapor de água pode se condensar mais facilmente e, então, se transformar em chuva.

A técnica existe há décadas, e os Emirados Árabes a utilizam para ajudar no clima desértico da região. Segundo a revista Time Out Dubai, o programa de semeadura de nuvens do país começou no final da década de 1990 e produz no mínimo 15% de chuva adicional a cada ano.

No entanto, ainda é difícil determinar o real impacto da semeadura de nuvens na precipitação. De acordo com a CNN, não existem muitos estudos controlados que realmente mostrem que foi o método que fez chover de maneira relevante.

Carros ficam presos em uma estrada inundada após uma tempestade atingir Dubai, em Dubai, Emirados Árabes Unidos, em 17 de abril de 2024 Imagem: Rula Rouhana/REUTERS

Processo artificial explica chuva incomum na região?

Ainda não há um consenso sobre isso. Segundo apuração da agência de notícias Associated Press, o recorde de chuva na região pode ter sido acentuado pela semeadura de nuvens, que teria sido realizada exatamente antes das tempestades. No entanto, de acordo com fontes ouvidas pelo The National News, dos Emirados Árabes, o processo artificial nunca teria resultado nas fortes chuvas que caíram em todo o país.