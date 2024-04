Quase 200 corpos são achados em vala dentro de hospital em Gaza, diz jornal

A emissora diz que as valas foram feitas pelos militares israelitas.

Alguns dos corpos estavam sem roupas, o que poderia indicar que foram presos, torturados e submetidos a maus-tratos, segundo Mahmoud Bassal, porta-voz da Defesa Civil, à AFP.

A região de Khan Younis, que fica no sul da Faixa de Gaza, está destruída após meses de bombardeios israelenses e combates pesados. As tropas de Israel, inclusive, saíram recentemente da região.

No começo do mês, quase 400 corpos foram recuperados perto do maior hospital de Gaza, o Al-Shifa. Uma missão liderada pela OMS localizada nas proximidades do hospital chegou a ajudar na operação.