Ex-deputado que beijou seio de mulher em sessão é condenado na Argentina

Escândalo político ocorreu durante a pandemia da covid. Ameri participava de uma sessão remota, em casa, que discutia o sistema de refinanciamento de províncias, quando a mulher se sentou no colo do parlamentar. O deputado acariciou a mulher, puxou parte da roupa dela e deu-lhe um beijo no seio.

Parlamentares ficaram incomodados e reagiram. Após a fala de uma deputada a respeito do projeto discutido, o presidente da câmara local, na ocasião, percebeu o incidente e interrompeu a sessão para chamar a atenção do colega.

Repercussão provocou a suspensão e a renúncia ao cargo. O ex-deputado lamentou o episódio, pediu desculpas, mas ressaltou, durante a investigação, que não cometeu nenhum crime. Ele diz que "pagou mais do que pelo erro que cometeu, porque pagou com a sua saúde e a da sua família", além de ter perdido o cargo de legislador nacional.