Montanhista morre após cair de altura de 300 metros em escalada com amigos

Mulher morreu na hora. Um helicóptero de resgate foi acionado e médicos constataram a morte dela ainda no local da queda. A mochila dela se separou do corpo durante a queda, o que dificultou a identificação do corpo, segundo a imprensa local.

Caso é investigado. Os quatro amigos que estavam com Monica desceram a montanha após presenciarem o acidente e foram ouvidos pela polícia. Investigadores tentam reconstituir o momento da queda para descobrir por que a mulher, que era experiente, caiu.

Monica foi professora de alpinismo. Ela ensinou por pelo menos 20 anos na Scuola Le Torri, que lamentou a morte dela nas redes sociais.