TikTok foi banido dos EUA? Entenda lei que foi aprovada

Caso não se concretize uma venda do app no prazo, o governo dos EUA poderá banir o app das lojas para Android e IOS. Quem tem o TikTok não conseguirá mais atualizá-lo nem corrigir problemas. Quem nunca instalou não deverá encontrá-lo.

TikTok critica decisão

A ByteDance argumenta que o banimento fortaleceria, ainda mais, as bigtechs que dominam o mercado de aplicativos. Mídias como Instagram e Facebook, por exemplo, ganharia ainda mais mercado para explorar, segundo a empresa chinesa.

Shou Zi Chew, presidente da plataforma, se pronunciou após a sanção. Chew usou do próprio TikTok para dizer que "não vão a lugar nenhum", em referência à possibilidade de proibição de atuação do app nos EUA. "Estamos confiantes e continuaremos a lutar pelos seus direitos nos tribunais."

O TikTok tem mais de 1 bilhão de usuários ativos no mundo. Só nos EUA, 170 milhões de pessoas têm conta no aplicativo. A ByteDance só pode vender o aplicativo com autorização de Pequim.