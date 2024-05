Polícia britânica investiga morte sem explicação de homem acusado de espionar para a China

LONDRES (Reuters) - A polícia britânica está investigando a morte sem explicação de um homem acusado neste mês de auxiliar o serviço de inteligência estrangeiro de Hong Kong.

A polícia afirmou em um comunicado que está investigando a morte após ter recebido uma ligação de um cidadão no último domingo. O homem pronunciado morto em Maidenhead, no sul da Inglaterra, foi identificado no comunicado como Matthew Trickett, de 37 anos.

Um comunicado do advogado de Trickett disse que ele estava chocado com a morte do cliente e que não poderia fazer mais comentários enquanto a investigação estivesse em andamento. No mesmo comunicado, a família afirmou que estava “em luto pela perda de um filho, irmão e familiar muito amado”.