Fotógrafo brasileiro encontrado morto no rio Sena é cremado em Paris

A cremação e envio das cinzas pela funerária custaram mais de R$ 23 mil, segundo a mãe do fotógrafo, a auxiliar de enfermagem Marta Maria de Castro. Por isso, a família lançou uma rifa virtual de uma bicicleta profissional que pertencia a Flávio, para cobrir os custos com o procedimento. A rifa segue ativa.

Fotógrafo estava em Paris a trabalho

Flávio de Castro Sousa desembarcou na capital francesa em 1° de novembro para fotografar o casamento de uma amiga brasileira três dias depois, trabalho que realizou através de sua empresa, a Toujours Fotografia.

O mineiro conhecia a França, falava o idioma fluentemente e tinha amigos na capital. Ele se organizou para permanecer mais algumas semanas e marcou o voo de retorno ao Brasil em 26 de novembro, dia em que teria caído no rio Sena pela primeira vez.

No dia seguinte, 27 de novembro, alarmados após horas sem notícias do jovem, amigos em Paris alertaram familiares do fotógrafo no Brasil sobre o desaparecimento do mineiro. Ao tentarem contatar Flávio por telefone, funcionários de um restaurante encontraram o celular dele em um vaso de plantas e atenderam a ligação.

O restaurante fica a poucos metros da beira do rio, onde teria acontecido a segunda queda do fotógrafo. Flávio aparece pela última vez nas câmeras de segurança às margens do Sena em 26 de novembro, após ser filmado abandonando o próprio celular no restaurante.