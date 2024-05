Cinto de segurança salvou passageiros da Singapore Airlines; veja relatos

"Lembro-me dos objetos voando, do aperto na minha cintura por causa do cinto de segurança", afirmou Andrew Davies, que tinha acabado de colocar o cinto após o sinal de segurança acender. Ele afirmou que até o momento da turbulência, o voo tinha sido "perfeitamente normal".

Voo passou por "uma rápida mudança na taxa vertical, consistente com um evento súbito de turbulência". A informação é do provedor de dados de voo FlightRadar 24. O incidente durou alguns segundos, disseram os dois passageiros à Reuters.

Houve uma queda muito drástica, de modo que todos os que estavam sentados e não usavam cinto de segurança foram lançados imediatamente contra o teto. Algumas pessoas bateram com a cabeça no teto da cabine de bagagens e o amassaram, atingiram os locais onde estão as luzes e as máscaras e o atravessaram.

Dzafran Azmir, estudante que estava no voo SQ321 da Singapore Airlines

Turbulência ocorreu enquanto comida era servida

Muitos dos tripulantes se machucaram, já que estavam de pé no momento da instabilidade. Detritos, incluindo salada de frutas, chaleiras e bandejas de refeições de bordo, estavam espalhados, segundo imagens de testemunhas.

A turbulência pode ter várias causas. A Singapore Airlines não informou o tipo de turbulência envolvida, mas o diretor do aeroporto de Bangkok informou que a instabilidade foi possivelmente causada por um "bolsão de ar".