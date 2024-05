'Que tragam os outros reféns vivos', diz irmã de brasileiro morto em Gaza

Pedidos de ajuda a governos. Mary e Ayla disseram também que pediram ajuda a diferentes governos, sem sucesso. "Estivemos no Brasil, no Uruguai e na Argentina. Eles nos receberam bem, disseram que iam tentar fazer alguma coisa, mas não vimos nada sendo feito", diz Ayala. Em relação ao governo de Israel, elas disseram que as autoridades daquele país só as procuravam para perguntar como estavam.

Na ocasião, Mary disse que tentava retomar a rotina sem sucesso. "Sento para trabalhar e, muitas vezes, me pego pensando nisso. Aí, repito para mim mesma: 'tem que se concentrar'."

A falta de informações sobre provocou angústia em toda a família. Aos 87 anos, mãe de Michel dizia que gostaria de procurar o filho de forma independente. "Ela disse que iria sozinha para a Faixa de Gaza procurá-lo", diz Mari. Ela tem planos para receber o irmão se ele for libertado.

Carro em cinzas, laptop e ligações perdidas

De Niterói (RJ), Michel mora há mais de 40 anos em Israel, onde serviu na Força Aérea. Tem duas filhas e seis netos. O mais novo nasceu há apenas dois meses, e Michel não chegou a conhecê-lo, conta Mary.

Sequestro entre Sderot e Re'im, no sul do país e próximo à Faixa de Gaza. No momento dos ataques do Hamas, o técnico em computação dirigia de Sderot, onde morava, à base militar de Rei'm, uma distância de 23 quilômetros.