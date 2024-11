Vulcão na Indonésia lança cinzas a 10 km de altura; milhares deixam suas casas

O Monte Lewotobi Laki-laki, na Indonésia, entrou em erupção várias vezes na sexta-feira, expelindo cinzas vulcânicas que subiram até 10 km, segundo as autoridades, após uma grande erupção na noite de domingo que matou nove pessoas.

A erupção na ilha de Flores, na província de Sonda Oriental, danificou mais de 2.000 casas e causou a retirada de milhares de pessoas.

Abdul Muhari, porta-voz da agência de mitigação de desastres do país, disse que as erupções foram "bastante significativas" devido às chuvas de cinzas e às quedas de areia que atingiram as áreas vizinhas.