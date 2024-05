'Foi só um delito leve', diz Trump após ser condenado por fraude contábil

Ontem, após a decisão, Trump disse que o "verdadeiro veredicto será em 5 de novembro pelo povo". Era uma alusão a data das eleições presidenciais do país.

Sem provas, o ex-presidente também culpou o governo de Joe Biden pela condenação. "Todo o nosso país está sendo fraudado neste momento", disse Trump aos repórteres após deixar o tribunal. "Isso foi feito pela administração Biden para ferir ou ferir um oponente, um oponente político." E acrescentou: "Eles sabem o que aconteceu e todo mundo sabe o que aconteceu aqui".

Apesar da condenação, Trump continua na corrida para as eleições de novembro. Ele é o primeiro ex-presidente americano condenado criminalmente.

Campanha de Trump fala em 'prisioneiro político'

Logo após a condenação, a campanha do republicano enviou e-mails aos apoiadores. O título do e-mail afirmava que Trump é "um prisioneiro político". O texto questiona se esse seria o "fim da América" e prossegue apontando que a condenação foi "em um julgamento político fraudulento de caça às bruxas: "EU NÃO FIZ NADA DE ERRADO!"

No fim, o texto ainda pede o apoio ao republicano. O objetivo, continuam, é "reconquistarmos a Casa Branca e fazermos a América grande novamente", finalizou com a frase usada frequentemente por Trump. A informação é The Guardian.