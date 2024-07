'Kamala, você está demitida', diz Trump em 1º comício após Biden desistir

O republicano Donald Trump, candidato à Presidência dos EUA, disparou xingamentos contra Kamala Harris, possível candidata democrata, em comício realizado nesta quarta-feira (24), em Charlotte, na Carolina do Norte.

O que aconteceu

No primeiro comício após a desistência de Biden, Trump disse que Kamala foi responsável pela "derrocada" de Biden. "Ela é da esquerda radical, uma lunática que destruiu o nosso país. E se ela tiver a chance de entrar na Casa Branca... a gente não vai deixar isso acontecer.

Em seguida, afirmou que as ações da atual vice-presidente dos EUA são "desastre". "Ela não é nada, ela é tão ruim para nós. Tudo o que a Kamala faz é um desastre. Ela destruiu São Francisco com as suas políticas. Ela vai destruir o nosso país se for eleita. Então, não vamos deixar que ela seja eleita. Não vamos deixar. Inacreditável que, mesmo com todos os erros, ela foi promovida e escolhida para tentar mais quatro anos", acrescentou.



Ex-presidente usou frase de "O Aprendiz" para atacar a rival. Trump usou a frase que ficou famosa em seus tempos como apresentador à frente do reality show "O Aprendiz" --ele ficou durante 14 temporadas e deixou a NBC em 2015.