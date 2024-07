Campanha fracassou: por que Kamala não venceu Biden nas prévias de 2020?

Kamala Harris, atual vice-presidente dos Estados Unidos, surgiu como principal nome do partido Democrata para as eleições de novembro após o anúncio de desistência do atual presidente Joe Biden. Em 2020, os políticos eram rivais nas prévias do partido, que culminaram na indicação de Biden como candidato dos democratas.

Kamala em 2020

Em 2020, a então senadora Kamala Harris decidiu lançar seu nome como candidata a representante do partido Democrata para as eleições presidenciais. Depois de anunciar seu desejo de concorrer à presidência, Kamala viu sua popularidade crescer e estreou nas pesquisas atrás somente dos concorrentes Joe Biden e Bernie Sanders.

Posicionamento firme no Senado. Um dos principais pontos que rendiam elogios a Kamala era sua postura em momentos como sabatinas no Senado norte-americano. Em 2018, Kamala havia ganhado destaque nacional ao questionar Brett Kavanaugh, indicado por Trump para a Suprema Corte enquanto era acusado de assédio sexual. O juiz foi aprovado pelo Senado, mas a sabatina dura de Kamala foi lembrada durante as prévias democratas. Nos debates com os demais candidatos democratas, Kamala manteve a postura vista no Senado.