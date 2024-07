Kamala defende casamento gay e diz que 'extremistas' atacam liberdades

A vice-presidente Kamala Harris defendeu o casamento gay e criticou "extremistas que atacam a liberdade de viver" em um discurso hoje em Houston, no Texas.

O que aconteceu

Kamala criticou políticas do Partido Republicano a favor do armamento e contra direitos LGBTQIA+. Ela participou de um evento do sindicato de professores em Houston.

Ela lembrou da lei que ficou conhecida como Don't Say Gay, que proíbe escolas da Flórida de abordar temas como orientação sexual e identidade de gênero. "Eles também atacam a liberdade de amar quem você ama abertamente e com orgulho. Muitos de vocês devem saber que eu fui uma das primeiras a oficializar um casamento gay em 2004 [como procuradora na Califórnia]".