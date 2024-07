Teria defendido mulheres: quem é o jovem brasileiro assassinado em Portugal

Keldeny foi socorrido no local, mas já se encontrava em parada cardiorrespiratória quando os bombeiros chegaram. Apesar de todas as manobras, não resistiu ao ataque. Irmã do brasileiro foi quem reconheceu o corpo, ainda no local do crime.

Durante a madrugada, o suposto assassino, um jovem português, se entregou à polícia. A investigação do caso está sendo feita pela divisão de homicídios da Polícia Judiciária.