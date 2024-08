Brasileira condenada à prisão perpétua foge da cadeia na Argentina

Após a fuga, os policiais penais iniciaram as buscas pela detenta. As unidades policiais também foram informadas e iniciaram operações de busca, que se prorrogaram ao longo desta quarta-feira (7). Ações administrativas e judiciais foram instauradas para esclarecer como a fuga foi realizada, informou a Secretaria de Comunicação do governo de Rio Negro em nota.

Relembre o crime

Eduarda Santos foi morta a tiros Imagem: Reprodução/Facebook

Amanda foi condenada por matar Eduarda Santos de Almeida, de 26 anos, em fevereiro de 2022. O crime ocorreu próximo a uma rodovia em Bariloche. A vítima, que também era brasileira, era mãe dos filhos de Amanda.

A mulher foi morta com nove tiros de pistola, a uma distância menor que 1,2 metro. Na ocasião, após o assassinato, Amanda voltou para a casa em Bariloche e avisou a polícia sobre o suposto desaparecimento de Eduarda. O corpo foi encontrado por um turista. Amanda acabou presa e confessou o crime.

Fontes judiciais apontaram que Amanda e Eduarda se conheceram anos antes do crime no Brasil. Por motivo não especificado, Amanda se mudou para Bariloche e casou com um homem. Como o casal não podia ter filhos, Amanda contratou Eduarda para fazer barriga de aluguel, segundo o site local Diario Río Negro.