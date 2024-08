Família de vítima do submersível Titan quer indenização de R$ 280 milhões

A família do francês Paul-Henri Nargeolet, uma das cinco vítimas da implosão do submersível Titan, acionou a Justiça para pedir uma indenização de US$ 50 milhões, o equivalente a R$ 280 milhões, à empresa OceanGate.

O que aconteceu

Família acusa empresa de negligência grave. Na ação judicial, os advogados também alegam que a tripulação passou por "terror e angústia mental" antes do desastre. As informações foram publicadas pela agência Associated Press. "Embora a causa exata da falha nunca possa ser determinada, os especialistas concordam que a tripulação do Titan teria percebido exatamente o que estava acontecendo", afirma o processo.

A ação foi aberta na terça-feira (6), no Condado de King, no estado de Washington. Tony Buzbee, um dos advogados do caso, disse que um dos objetivos do processo é "obter respostas para a família sobre como exatamente isso aconteceu, quem estava envolvido e como os envolvidos puderam permitir que isso acontecesse".