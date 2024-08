Trump elogiou vice de Kamala em 2020 por lidar com tumultos no caso Floyd

O ex-presidente Donald Trump elogiou a atuação do governador de Minnesota, Tim Walz, pela forma como lidou com tumultos após o assassinato George Floyd, em 2020. Walz foi anunciado nesta semana como o vice de Kamala Harris, rival de Trump nas eleições presidenciais.

O que aconteceu

Republicano chamou governador democrata de "cara excelente". "Sei que o governador Walz está ao telefone, conversamos e concordo plenamente com a maneira como ele lidou com isso [caso Floyd] nos últimos dias. Fiquei muito feliz com os últimos dias, Tim", afirmou o então presidente Trump, segundo ligação divulgada pela rede de TV ABC News.

George Floyd morreu em 25 de maio de 2020 depois que um policial ajoelhou-se sobre o pescoço durante cerca de oito minutos. O caso, que deu início ao movimento "Vidas Negras Importam", ocorreu em Minneapolis, no estado de Minnesota, sob a gestão de Walz.