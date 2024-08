Escolha de Waltz para vice de Kamala bagunça a campanha de Trump

Sempre tem os próprios republicanos que pensam: errado não tá.

— "Eles são assustadores e estranhos pra caramba."

Aqui as palavra da vez: creep e weird. O único medo é que os apelidos comecem a pegar para todo mundo e não só para Trump e Vance e a galera comece a se sentir ofendida.

— "E não se engane, os crimes violentos aumentaram sob Donald Trump — isso sem contar os crimes que ele cometeu."

Sim, eles não vão deixar ninguém esquecer que Trump é um criminoso condenado pela Justiça.

— "JD estudou em Yale, teve sua carreira financiada por bilionários do Vale do Silício e escreveu um best-seller destruindo aquela comunidade. Não é isso que a América média é. E eu tenho que te dizer, mal posso esperar para debater com o cara — isto é, se ele estiver disposto a sair do sofá e aparecer."