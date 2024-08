Até pesquisa da FOXNews coloca Kamala vencendo Trump

Reaction

A campanha de Trump reagiu imediatamente. Eles chamaram as pesquisas de "atrozes". De fato, foram cruéis. Não podemos negar.

O que chama a atenção

Outros dados interessantes da pesquisa mostram que Trump perdeu 6 pontos entre os cristãos evangélicos brancos desde que concorreu em 2020, caindo de 83% para 77%.

A melhora de Kamala é impulsionada pelos eleitores negros, onde ela recebe 79% de apoio, melhorando as margens de Biden que vinha perdendo esse eleitorado. Ela tem ainda 56% entre os hispânicos, 55% entre aqueles com menos de 30 anos e 51% entre os eleitores com 65 anos ou mais. Todos números melhores do que Biden vinha registrando, segundo essa mesma pesquisa.

A Kamala, apesar de ser a atual vice-presidente do país, também está representando a "mudança". Ao serem questionados sobre quem vai "trazer a mudança necessária", 49% dizem que é a Kamala e 48% o Trump.