Donald x Ronald: Kamala usa trabalho no McDonald's em disputa contra Trump

Obviamente não dá para prever quantos votos Kamala ganharia em Wisconsin, mas as pesquisas mostram que ela tem 3,6 pontos a frente do Trump. Mas quando as pesquisas botam a Jill, Kamala fica apenas 1 ponto na frente.

Li um interessante artigo no New York Times de Kristen Soltis Anderson, que é uma pesquisadora republicana. Ela chama a atenção sobre porque as pessoas devem ver as pesquisas para as eleições americanas com certo ceticismo. Três são os motivos apontados por ela:

O fator Trump: Quando Donald está na cédula, aparecem muitos eleitores do nada para apoiá-lo ou para se opor a ele. E esse eleitor é insondável.

Eleitores improváveis: São aqueles que aparecem meio que onda e podem mudar uma eleição. Em 2012, eles foram para o Obama. Em 2016 e 2020, favoreceram Trump (sim, Trump perdeu em 2020, mas ficou bem perto do Biden, coisa que as pesquisas não mostravam). Quem esses improváveis vão favorecer agora?

Fadiga das pesquisas. Já disse aqui que nos Estados Unidos tem mais pesquisa que eleitor. Isso acontece por conta da tecnologia. Hoje qualquer um praticamente pode fazer pesquisa e eles saem fazendo pesquisas. Mas no fim das contas as pessoas podem cansar de responder pesquisas.

O efeito Kamala

Por falar em pesquisa, tem pesquisador já sentindo o efeito Kamala no processo eleitoral. E não no índice que mede as pesquisas, mas no número de eleitores se registrando para poder votar.