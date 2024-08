Convenção Democrata começa hoje com expectativa de discursos inflamados

Kamala chega na convenção bombando nas pesquisas. Na nova rodada divulgada no fim de semana pela ABC News, ela abriu 4 pontos contra o Trump. Mas também teve pesquisa NY Times/Siena College mostrando que Kamala está abrindo caminho nos estados do Cinturão do Sol (Geórgia, Carolina do Norte, Arizona e Nevada). As pesquisas sinalizam que Kamala já nem precisa mais ganhar o Cinturão da Ferrugem (Michigan, Pensilvânia e Wisconsin) se ganhar o do Sol. Todos esses estados são os famosos campos de batalha, que decidem a eleição.

Na Georgia, Kamala reduziu para 4 pontos a diferença com o Trump (já foi de 9 pontos). Esse é aquele estado que tem o governador republicano de nome Kemp, que o Trump foi lá fazer comício e esculhambou o cara. E o governador é pop na Georgia.