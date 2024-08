Democratas rasgam elogios a Biden durante convenção eleitoral

O neopopulismo de Biden

Dizem as más línguas do New York Times que Biden largou o neoliberalismo e deixa como legado o neopopulismo.

— Em vez de acordos comerciais, quis construir a indústria americana.

— Se juntou à linha de piquete de trabalhadores da indústria automobilística.

— Nomeou reguladores favoráveis aos trabalhadores.

— Deu ao Medicare o poder de negociar preços de medicamentos.