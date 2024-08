Vice de Kamala já criou dia da Taylor Swift e de Beyoncé em seu estado

Tim Walz, anunciado como vice de Kamala Harris na última terça-feira (6), é fã de música e decretou os "Dias da Taylor Swift" e o "Dia da Beyoncé" em Minnesota, estado onde é governador, em 2023.

O que aconteceu

Homenagens foram marcadas para os dias de show das cantoras no estado. Taylor Swift apresentou seu show, a The Eras Tour, nos dias 23 e 24 de junho. Beyoncé performou a Renaissance World Tour um mês depois, em 20 de julho.

Texto de proclamação dos "Dias de Taylor Swift" estava repleto de referências às músicas e aos álbuns da artista. No documento, o governador exaltou a carreira bem-sucedida da cantora e disse que "para resumir [long story short], Taylor Swift encantou [enchanted] e inspirou os habitantes de Minnesota e pessoas ao redor do mundo. Taylor Swift será para sempre [forever and always] uma influência positiva". Democrata finalizou dizendo que milhares de fãs iriam se reunir no Bank Stadium para viver a The Eras Tour, um show que lembrariam para sempre [evermore].