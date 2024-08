Quem são os 6 desaparecidos em naufrágio de iate de luxo na Sicília

É CEO do Morgan Stanley International há quase oito anos. Jonathan Bloomer comandou várias organizações de serviços financeiros ao longo de sua carreira, tendo assumido o cargo em novembro de 2016, segundo informações de sua página no LinkedIn. Também é presidente da seguradora Hiscox, que tem ações listadas na Bolsa de Valores de Londres.

Desaparecimento foi confirmado por executivo da Hiscox. Em comunicado, o presidente-executivo da Hiscox, Aki Hussain, disse que todos na empresa estão "profundamente chocados e tristes" com a notícia do naufrágio. "Nossos pensamentos estão com todos os afetados, em particular nosso presidente, Jonathan Bloomer, e sua esposa Judy, que estão entre os desaparecidos", completa.

Foi testemunha de Lynch no julgamento sobre fraude nos EUA. Ao defender Mike Lynch, Bloomer disse ao júri que o bilionário "não estava particularmente interessado na parte financeira" do negócio com a Hewlett-Packard e preferia se concentrar em estratégia e produtos. Também explicou que parte da contabilidade sinalizada como suspeita nos EUA era aceitável de acordo com as regras do Reino Unido.

Esposa foi diretora da incorporadora Change Real Estate. Judy Bloomer foi descrita como uma "defensora brilhante da saúde feminina" por uma instituição de caridade com a qual trabalhou, de acordo com a BBC. Ela e o marido seguem desaparecidos após o naufrágio na costa da Sicília.

Christopher e Neda Morvillo