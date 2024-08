'Perdi minha filha por 2 segundos': mãe salvou bebê após iate afundar

Uma britânica de 36 anos contou como conseguiu salvar a filha de 1 ano após um iate de luxo naufragar na costa da Sicília, na Itália, na madrugada de segunda-feira (19). Segundo Charlotte Golunski, sua família sobreviveu porque estava no convés no momento da tragédia. Ela, o marido e a bebê estão entre as 15 pessoas resgatadas.

O que aconteceu

Família foi acordada por trovões, relâmpagos e ondas, relembra. Em entrevista ao jornal italiano La Repubblica, Charlotte disse que parecia o "fim do mundo". Momentos depois, ela e a família foram jogadas no mar. "Por dois segundos, perdi minha filha no mar, mas rapidamente a abracei em meio à fúria das ondas", disse.

Sobrevivente diz ter usado 'todas as forças' para manter a filha boiando. Ela contou ter ficado com os braços estendidos durante todo o tempo para evitar que a bebê se afogasse. Algumas das pessoas que caíram no mar conseguiram inflar um bote salva-vidas, em que 11 pessoas conseguiram subir — incluindo Charlotte, seu marido e sua filha de 1 ano.