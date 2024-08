Casal se distrai enquanto faz sexo, e carro cai em rio nos EUA, diz polícia

Um casal que estaria fazendo sexo no banco traseiro de um carro se distraiu, e o veículo caiu em um rio na cidade da Filadélfia (EUA), na quarta-feira (28), segundo a polícia.

O que aconteceu

O carro estava estacionado em um trecho de uma estrada, informou a emissora de TV Fox. Porém, a mulher desengatou acidentalmente o veículo e o carro começou a se movimentar em direção ao Rio Schuylkill.

O casal conseguiu escapar antes do veículo cair na água, informou a polícia. O carro foi retirado do rio e não há acusações formais contra os dois, de acordo com o jornal The Mirror.