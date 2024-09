Esteticista diz que não causou olho roxo em Fabiola e questiona Fernández

Ela ressaltou que seus tratamentos não deixariam um hematoma daquele. María também disse não acreditar na versão de Fernández porque um "golpe sem querer" não causaria um machucado naquele formato.

A esteticista diz que já presenciou Fernández gritando com Fabiola. Segundo ela, a ex-primeira-dama lhe confidenciou que se sentia uma "prisioneira" na Quinta de Olivos, residência oficial do presidente.

Hematomas de Fabiola Yañez, ex-primeira-dama da Argentina Imagem: Reprodução/Infobae

O que diz Fabiola Yañez

Caso começou a ser investigado após a ex-primeira-dama relatar as agressões à Justiça. "O soco no olho aconteceu na cama em Olivos. Tínhamos discutido muito, como já era habitual e, para acabar com a discussão, ele me bateu, virando do seu lado da cama para o meu com um soco terrível. Gritei: 'o que você me fez?', mas ele não disse nada. Virou-se e, com esse soco, terminou a discussão".

"Chamamos o Dr. Federico Saavedra, chefe da Unidade Médica Presidencial, quem me deu glóbulos de arnica. Fui obrigada a não sair de casa para que ninguém me visse", declarou ela. Fabiola já estava grávida do filho Francisco, que nasceu em abril de 2022, penúltimo ano do mandato presidencial de Fernández. A gravidez não impediu que os episódios de violência física continuassem.