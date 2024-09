Médico de Fernández diz que viu hematoma em Fabiola: 'Falaram em acidente'

"Chamamos o Dr. Federico Saavedra, chefe da Unidade Médica Presidencial, quem me deu glóbulos de arnica. Fui obrigada a não sair de casa para que ninguém me visse", declarou ela. Fabiola já estava grávida do filho Francisco, que nasceu em abril de 2022, penúltimo ano do mandato presidencial de Fernández. A gravidez não impediu que os episódios de violência física continuassem.

A derrocada de Fernández

O ex-presidente da Argentina Alberto Fernández, de 65 anos, está sendo acusado de violência doméstica contra a ex-primeira-dama Fabiola Yañez, de 45 anos. Os dois foram casados durante todo o mandato dele.

Denúncia veio à tona enquanto Justiça Federal examinava celular de ex-secretária de Fernández. Os investigadores analisavam o aparelho de María Cantero, em um caso sobre suposta corrupção no governo do ex-presidente, quando encontraram o conteúdo. Eram fotos e relatos de agressões contra a ex-primeira-dama, que mais tarde seriam vazadas à imprensa. As imagens mostram, por exemplo, o olho roxo e o braço com hematomas.

Fabiola Yañez formalizou a denúncia contra ex-marido apenas no dia 6 de agosto. A jornalista confirmou as agressões em uma audiência virtual com o mesmo juiz que já vinha investigando o ex-presidente. A Justiça determinou então medidas de restrição e proteção para Fabiola. Depois, ela ampliou as denúncias e disse que foi obrigada a fazer um aborto.

Depoimento presencial foi feito pela primeira vez na terça-feira (13). Fabiola Yañez chegou ao consulado argentino em Madri (Espanha), onde vive atualmente, para depor contra o ex-marido. Ela reforçou as acusações de agressão, assédio e ameaças. Em uma dessas agressões, diz ela, Fernández a teria agarrado violentamente pelo pescoço. As surras teriam ocorrido no Palácio de Olivos, sede oficial da Presidência.