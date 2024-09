Ex-presidente peruano Alberto Fujimori morre aos 86 anos

Esse contexto resultou nas condições para o surgimento de candidatos que ofereciam esperança aos problemas enfrentados pelo país. A crise abriu espaço para o Câmbio 90, grupo que Fujimori usou para chegar ao poder. O grupo era heterogêneo e composto por pessoas sem experiência política e decepcionadas com as lideranças do país. Fujimori liderava o Câmbio 90, mas ele era um professor universitário desconhecido que rejeitava toda a elite nacional peruana.

Apesar do cenário desfavorável, Fujimori venceu as eleições de 1990 usando uma estratégia que rejeitava obrigações partidárias e apelava às classes baixas e aos eleitores independentes. Ele evitou definições ideológicas para não afastar eleitores e cultivou a imagem de líder incorruptível. Além disso, prometeu um plano de recuperação econômica que buscava contornar medidas mais duras.

No primeiro turno, Fujimori estava em segundo lugar, com 24,6% dos votos. Mas com a bem-sucedida campanha, ultrapassou o oponente ao conquistar 62,4% dos votos.

Autogolpe e privatização

Com apenas duas semanas no poder, o ex-ditador adotou um programa de estabilização econômica neoliberal, ortodoxo e ainda mais duro do que de seu oponente. Entre 1991 e 1995, se privatizou uma grande parte do setor público, proteções tarifárias foram eliminadas e o investimento estrangeiro recebeu prioridade.

Em 1992, Fujimori aplicou um autogolpe. Ele fechou o Congresso, suspendeu a Constituição e o poder judicial, militarizou os meios de comunicação e declarou estado de emergência. A manobra foi possível pelo cenário de descrença no regime democrático.