Brasileiro vende casa para Bezos sem saber e processa corretor, diz jornal

O bilionário brasileiro Leo Kryss está processando seu corretor imobiliário, Jay Parker, por vender uma casa por 79 milhões de dólares (cerca de R$ 446,5 milhões) ao fundador da Amazon, Jeff Bezos. As informações são do Wall Street Journal.

O que aconteceu

Brasileiro diz que "perdeu" 6 milhões de dólares por mentira do corretor. Kryss argumenta que Jay Parker negou que Jeff Bezos seria o comprador interessado em sua propriedade, e que o incentivou a aceitar uma proposta com desconto de 6 milhões de dólares (aproximadamente R$ 34 milhões) pelo imóvel. O antigo dono da residência acusa a empresa Douglas Ellison, comandada por Parker, de falha "no uso de habilidade, cuidado e diligência". Brasileiro comprou propriedade em 2014 por 28 milhões de dólares (cerca de R$ 64,3 milhões, à época).

Corretor diz que também não sabia que Bezos era comprador. No documento judicial, a defesa de Jay Parker afirma que o prefeito da ilha de Indian Creek, Benny Klepach, teria fingido ser o comprador da residência no lugar de Jeff Bezos. A Douglas Elliman recebeu comissão de 3,2 milhões de dólares (R$ 18,1 milhões) pela venda.